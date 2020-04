Há um século: pedestrianismo

No Há um Século de 13 de abril de 1920 destacamos um evento que é muito comum hoje na cidade de São Paulo: as corridas de rua. A notícia publicada na seção Sports do Estadão informava o resultado da última etapa patrocinada pela Sociedade Sportiva Paulista e o campeão. As corridas realizadas na Avenida Paulista eram de 12 quilômetros. Clique na imagem para ler detalhes da prova. O anúncio escolhido foi do escritório de arquitetura Aderaldo Soares Caiuby e Olavo Franco Caiuby.