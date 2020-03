Há um século: pelotas

Hoje a seleção do Há um Século é sobre ‘pelotas’. Na época, o Estadão cobria outros esportes praticados na cidade além do futebol, como o ciclismo, ping-pong, bola ao cesto, esgrima e a pelota. Originalmente conhecido como Pelota Basca ou Vasca, o esporte foi trazido à cidade pelos imigrantes espanhóis.

As partidas eram realizadas no Frontão da Boa Vista, localizado na Ladeira Porto Geral, 2 como mostra o texto publicado na edição de 22 de março de 1920. Outro frontão existente na época era o do Bráz que ficava no Largo da Concordia, 16. Os espaços de Pelota também serviam para outros propósitos, como lutas de boxe e eventos de caridade. O Frontão da Boa Vista era a cancha do Club Athletico da Pelota. O espaço durou até 1941, quando passou a ser a sede do Jockey Club.

A outra ‘pelota’ é o anúncio da Casa Fucks das bolas de futebol importadas da Inglaterra “Tuphine”.

Acervo Estadão

