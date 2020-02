Há um século: perigos da folia

O carnaval também tem seus perigos. Destacamos da edição de 17 de fevereiro de 1920 o acidente com lança-perfume, que deixou uma menina com queimaduras e a intoxicação por monóxido de carbono de um grupo que estava indo de caminhão para a festa. Nos anúncios selecionamos o da Aspirina que naquela época um pacote de 20 comprimidos era vendido por 2$500. O valor equivaleria hoje a R 62,50. Entenda como o cálculo é feito com a Conversor de valores do Acervo Estadão.

Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História