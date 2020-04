O Há um Século de 7 de abril de 1920 traz a situação do abastecimento de água da cidade. Na época o abastecimento vinha de córregos e das fontes espalhadas na cidade, que estão descritas na matéria. Para lê-la na íntegra, clique na imagem.

O anúncio escolhido foi do lançamento do livro ‘O Professor Jeremias’ do escritor Léo Vaz.