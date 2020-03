Há um século: troca de prisioneiros

Na seção Telegrammas publicada na capa do Estadão de 4 de março de 1920, destacamos a notícia da troca de prisioneiros russos e alemães da Primeira Guerra Mundial. Nos anúncios escolhemos duas máquinas agrícolas de última geração da época. A primeira é o carrinho ‘Overland’. Segundo o anúncio, com ele o serviço poderia ser feito com a metade do pessoal. O outro produto é a cultivadora ‘John Deere Moline’, com ‘5 enxadas’ para facilitar a semeadura.

Acervo Estadão

