Há um século: um ‘match’ emocionante

O Há um Século de hoje é um testemunho de como se fazia jornalismo quando não havia nem rádio. Na foto vemos, publicada em 31 de março de 1920, o público apinhado na praça Antonio Prado em frente à sede do Estadão acompanhando o jogo entre Paulistano e Fluminense valendo o título de campeão pelo torneio interestadual no qual participavam times de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Logo quando as informações chegavam por telefone na redação, via repórter que estava acompanhando no local da partida, eram escritas e mostradas para o público. Isso era o mais perto do que chamamos hoje de ‘ao vivo’. O ‘match’ terminou com a vitória do Paulistano por 4 x 1. Para ler a cobertura completa do jogo, clique na imagem.

O anúncio selecionado é dos caminhões Ford. Utilizando o Conversor de Valores do Estadão Acervo, o modelo mais caro (Sedan Limousine) custava 5:300$000 e equivaleria hoje a R$ 123.500,00.

Acervo Estadão

