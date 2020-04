Há um século: um novo estádio para São Paulo

O destaque da edição de 28 de abril de 1920 é a necessidade da criação de um estádio específico para futebol. Os locais onde ele era praticado em São Paulo, Ponte Grande, Parque Antártica e o Velódromo, eram adaptados e não tinham estrutura para receber os torcedores do esporte que estava se tornando popular no País. O problema ficou mais claro por causa da partida realizada em 25 de abril, na Ponte Grande, entre Corinthians e Palestra Itália, onde houve grande confusão. Com falta de controle na entrada, muitas pessoas com ingresso não puderam entrar e houve confronto com a polícia. A partida terminou com a vitória do Palestra Itália por 3 a 0.

O anúncio selecionado foi das ofertas de tapetes da Casa Allemã. Utilizando o Conversor de Valores do Acervo Estadão o menor tapete da oferta no valor de 22$500, equivaleria hoje a R$ 562,00 e o maior, R$ 4.375,00.

