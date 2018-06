Homenagens ao “brioso paulista” Cerqueira César

A edição de 02 de agosto de 1911 seguia com a cobertura das homenagens prestadas à Cerqueira César.

Trazia foto da saída da Igreja da Sé, após a missa de sétimo dia do ilustre falecido.

“Na egreja da sé, realisaram-se hontem, ás 9 horas da manhan, duas missas de sétimo dia por intenção do saudoso dr. Cerqueira Cesar.No altar-mór, a missa foi realizada pelo revdmo. Arcediago dr. Francisco de Paula Rodrigues, e no altar do Coração de Jesus, pelo padre Benecicto Pereira dos Santos.”

O jornal trazia ainda vários telegramas de pesares.

Foi definido, por outros magistrados, como “briosos paulista, benemerito brasileiro.”

Quatra-feira, 02 de agosto de 1911

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista