JK, o homem que construiu a capital do Brasil

Há 35 anos

A morte chegou de forma bruta e trágica para o ex-presidente Juscelino Kubitschek no dia 22 de agosto de 1976, num acidente de carro na via Dutra. JK havia acabado de participar de uma reunião política em São Paulo com o também ex-presidente Jânio Quadros e voltava para o Rio, onde morava. O Opala de Juscelino atravessou a pista na altura do km 165 da via Dutra e bateu de frente com uma carreta. Ele e o motorista tiveram morte instantânea e ficaram completamente mutilados e presos nas ferragens.

JK foi um dos presidentes mais populares que o Brasil já teve. Governou o País entre 1956 e 1961, construiu Brasília e desenvolveu a indústria automobilística.

Até hoje as investigações sobre a morte do ex-presidente e a de seu motorista suscitam dúvidas e discussões. Há quem acredite em atentado, mas o inquérito policial concluiu que tudo não passou de um trágico acidente.

