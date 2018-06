Jorge Amado, criador de um Brasil

Há 10 anos

Jorge Amado foi, sem dúvida, um dos mais famosos escritores do Brasil. Morreu no dia 6 de agosto de 2001, dias antes de completar 89 anos de idade. Foi o autor que mais se aproximou do povo brasileiro, como criador de personagens, como pintor de cenários, como construtor de enredos. O romancista de Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus Dois Maridos, Jubiabá, Teresa Batista – só para citar alguns best-sellers -, deixou uma obra que foi publicada em 46 países e traduzida em 36 idiomas. Teve livros adaptados para o cinema, televisão, teatro e rádio.

Nas páginas do Estado e JT, reveja um pouco da história do escritor, entrevistas e críticas da obra que conquistou o mundo todo.

