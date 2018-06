Lazaroni: o primeiro feito de Ricardo Teixeira na CBF

O Estado de S. Paulo – 13/01/1989

Ricardo Teixeira tomou posse no dia 16 de janeiro de 1989 como a grande esperança de recuperar o prestígio da CBF e resgatar a autoridade do cargo arranhada pelos últimos dirigentes. Entre suas primeiras medidas, a nomeação do Sebastião Lazaroni como técnico da seleção brasileira que no próximo ano disputaria a Copa do Mundo da Itália.

O Estado de S. Paulo – 15/01/1989

A eleição de mentirinha por aclamação de Teixeira e a posse foram descritas por Antero Greco:

“A cerimônia, mera formalidade estatutária, não durou mais que 40 minutos e ao final deixou aliviados participantes, curiosos, figurantes, seguranças e jornalistas. Cerca de 400 pessoas amontoavam-se e suavam na sala do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde não há mais de 60 lugares. (…) Vianna retomou o controle da reunião e sugeriu o óbvio: que se procedesse a escolha por aclamação. As palmas responderam à proposta. O empurra-empurra, na tentativa de aproximar-se de Teixeira, quase derruba a inútil urna.”

O Estado de S. Paulo – 17/01/1989

Pesquisa: Rose Saconi

