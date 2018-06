Lembranças de outros Oscars

Mesmo não sendo uma produção totalmente brasileira, “Lixo Extraordinário” era a esperança do Brasil voltar a ganhar uma estatueta na principal premiação do cinema. Não deu. O prêmio de melhor documentário foi para “Inside Job”.

As duas vezes em que o Brasil chegou lá foram em coproduções. A última em 1985, com o prêmio de melhor ator para William Hurt em “O Beijo da Mulher Aranha”, de Hector Babenco.

O primeiro prêmio brasileiro foi em 1960, com “Orfeu do Carnaval”, produção franco-brasileira levando como “melhor filme estrangeiro”. Veja essa e outras hostórias do Oscar nas páginas do Estadão:

(clique nas imagens para ver as páginas)

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# Pesquisa: Rose Saconi e Lizbeth Batista Produção de imagens: José Brito e César Augusto Franciolli