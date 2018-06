Marcello Mastroianni, o maior sedutor do cinema

Há 15 anos

Mastroianni, um dos mais fascinantes atores do século 20, morreu no dia 19 de dezembro de 1996, em seu apartamento em Paris, aos 72 anos. Clique nas páginas e reveja a notícia nas páginas do Caderno 2.

“Não entendo por que a gente deve ir embora deste mundo…”, Mastroianni em entrevista ao Estadão um mês antes de sua morte.

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito

Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao