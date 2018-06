Marin, bom de rebote

Paulo Maluf passa o cargo de governador para José Maria Marin em 1982. Foto Sidney/AE

José Maria Marin foi jogador de futebol. Atuou como ponta-direita no São Paulo, São Bento, Marília e Jabaquara. Não se tem relatos precisos sobre suas características em campo. Mas na política, utilizando o linguajar do futebol, ele pode ser considerado um ótimo oportunista. Boa presença na área e aproveitamento de 100% dos rebotes. Politicamente joga também na mesma posição, “faço questão de ficar na extrema-direita”, declarou em 1979.

Marin no quadro de artilheiros de 1953, 1 gol

Todas as vezes que a bola é rebatida, ele emplaca. Foi assim em 1982 quando o governador biônico Paulo Maluf se descompatibilizou do cargo e deixou para ele o governo. A jogada se repete com a saída de Ricardo Teixeira da CBF.

Marin bate bola na reabertura da rua das Palmeiras. Foto: Reginaldo Manente/AE



Na frente da CBF Marin viverá o mesmo dilema quando assumiu o governo de São Paulo: colocar sua personalidade na administração ou fazer o jogo do antecessor.

Atualizado em 27/5/2015

Pesquisa e texto: Carlos Eduardo Entini

