Mário Covas ameaçou demolir Center Norte

“Se não cumprir a lei, o shopping será demolido. “Não quero ser acusado de não cumprir a lei”. A prefeitura não vai ser colocada no banco dos réus”, prefeito Mário Covas, em abril de 1985.

Primeiro shopping da cidade que fugiu da zona Sul, o Center Norte, que recebeu hoje auto de interdição, foi inaugurado em abril de 1984 pelo prefeito Mario Covas e pelo empresário Otto Baumgart.

A área da construção teve seu solo aterrado com terra vinda de obras do metrô e com os restos do Edifício Mendes Caldeira, o primeiro a ser implodido na cidade, em 1975.

Março de 1985 – Pouco antes de completar um ano de vida, o mesmo prefeito Mário Covas determinou o fechamento do shopping sob alegação de irregularidades na construção do empreendimento. A prefeitura exigia que o shopping devolvesse à cidade uma área de 46 mil quadrados que foi ocupada sem autorização. O processo ficou cinco anos na Justiça e o Supremo Tribunal Federal (STF) deu ganho de causa ao empreendimento.

Nesta época, a prefeitura chegou até a ameaçar o shopping de demolição. Relembre em páginas do Estado e JT o noticiário da década de 80.





Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito

