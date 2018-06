Masp foi inaugurado em 1947

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) abriu suas portas no dia 2 de outubro de 1947, na Rua 7 de Abril, na sede dos Diários e Emissoras Associados.

Os principais mentores do empreendimento foram o italiano Pietro Maria Bardi e o dono dos Diários, Assis Chateaubriand. A criação do museu foi decidida durante um almoço em Copacabana, no Rio, na casa de Chateaubriand.

Na inauguração, Chateaubriand frisou os objetivos do empreendimento, esclarecendo que o museu sediaria, além de exposições, atividades didáticas. Estiveram presentes figuras do cenário artístico e político, como Menotti Del Picchia e o então presidente Eurico Gaspar Dutra.

Em novembro de 1968, o museu foi para a Avenida Paulista. A cerimônia de inauguração do prédio foi presidida pela rainha Elisabeth II, da Inglaterra.

A Rainha Elisabeth e comitiva em visita o acervo do Masp, em 1968

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito

