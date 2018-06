Mococa ou Falcão?

Em 1979, sob o comando de Telê Santana, o Palmeiras chegava para o embate contra o Inter depois de uma vitória de 4X1 sobre o Flamengo de Zico.

O Inter, invicto, era um adversário difícil.

A disputa, no Morumbi, prometia ser bonita. Cada time confiava no desempenho de seus habilidosos meio-campistas. O Inter contava com Falcão, o Palmeiras com Mococa. E a ser respondida no gramado foi título do JT: “Mocooca ou Falcão?”

Depois do jogo não restavam dúvidas.

Neste domingo, Falcão volta a enfrentar o Palmeiras . Hoje suas habilidades como técnico é que serão testadas.

Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao