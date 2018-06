Na final de 1962, Santos saiu na frente com vitória

O empate sem gols com o Peñarol deixou o Santos em vantagem para a conquista do título da Libertadores da América 2011. Em 1962, quando os dois times também disputaram a final do torneio, os santistas saíram na frente com uma vitória por 2 a 1, com dois gols de Coutinho. Veja na página do Estado de 29/7/1962 como foi aquele primeiro jogo decisivo:

