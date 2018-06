Há 25 anos, dobradinha Piquet e Senna no pódio

Na primeira corrida do Campeonato Mundial de 1986, realizada no autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Nelson Piquet e Ayrton Senna proporcionaram um domingo de festa para a torcida brasileira.

Piquet, da equipe Willians na época, chegou em primeiro lugar. Senna, que competia pela Lotus, ficou em segundo. O então campeão, Alain Prost, da McLaren, abandonou a prova. O público, empolgado com o resultado, invadiu a área dos boxes no fim da corrida.

Infelizmente, para a temporada de 2011 há poucas chances de uma dobradinha brasileira se repetir no pódio.

