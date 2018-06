Ná Ozzetti e Arthur Nestrovski prometem ‘volta aos anos 40’

Maria Fernanda Rodrigues

A cantora Ná Ozzetti e o músico Arthur Nestrovski, diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), prometem fazer o público voltar no tempo, até os anos 40, com a interpretação que farão de Disseram de Voltei Americanizada, sucesso na voz de Carmen Miranda.

Antes da apresentação, Nestrovski comentou: “Todos os dias a gente olha a primeira página do jornal e 90% é má notícia. A notícia de hoje é ótima até porque o acesso às más notícias do passado é essencial para que pelo menos se tenha esperanças de melhoras no futuro.” Para Ná Ozetti, será interessante acessar as matérias como elas foram publicadas em outros momentos. “Vai ser muito diferente de apenas saber hoje como foi que aconteceu”, disse.