O primeiro veículo fabricado pelo homem que atingiu um planeta do Sistema Solar diferente da Terra foi a sonda Venera 3. No dia 1 de março de 1966, depois de 104 dias voando no espaço, a nave chocou-se contra a superfície de Vênus e colocou sobre o seu solo a bandeira da União Soviética.

Aedição do Estado mostrava o espanto dos cientistas americanos com a missão soviética. Três anos depois, os americanos chegariam à Lua em vôo tripulado.