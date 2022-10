Nunca houve virada no 2º turno presidencial

Com Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro indo para o segundo turno das eleições de 2022, será a sétima vez que o resultado de uma eleição presidencial no Brasil será decidido numa segunda votação. Em nenhuma das vezes houve virada.

.

Zero: nunca houve virada em 2º turno para presidente

Desde 1989, quando o sistema eleitoral de dois turnos foi instituído, os brasileiros participaram de seis segundos turnos em eleições para presidente, e em todas essas ocasiões o segundo colocado da primeira votação não conseguiu virar o jogo e o candidato vencedor do primeiro turno confirmou a vitória no segundo.

[Abra a galeria em outra janela]

.

6 segundos turnos

Além de marcar a retomada do voto direto após a redemocratização, a eleição presidencial de 1989 foi a primeira a adotar o sistema de decisão em dois turnos. Desde então, 6 eleições presidenciais foram decididas em segundo turno. A regra, estabelecida pela Constituição de 1988, determina que para se eleger presidente no primeiro turno o candidato precisa obter maioria absoluta, que só é alcançada quando este obtém mais da metade dos votos válidos. Isso não ocorrendo, é realizado o segundo turno, onde apenas os dois candidatos mais votados na primeira votação concorrem, sendo eleito aquele com a maioria dos votos válidos.

1 único candidato conseguiu vencer em 1º turno

Desde a redemocratização apenas um candidato conseguiu vencer as presidenciais em primeiro turno, Fernando Henrique Cardoso. O tucano obteve a maioria absoluta nas urnas em 1994, teve 54,24% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi o segundo mais votado, com 27,07% dos votos. Enéas Carneiro, do PRONA, obteve 7,38%. FHC repetiu o feito em 1998, se reelegeu na primeira votação, com 53% dos votos válidos, contra 32% de Lula. Em todas as disputas para presidente que foram ao segundo turno, o PT esteve presente. Venceu 4 vezes, em 2002 e 2006, Lula foi eleito e reeleito, em 2010 e 2014, Dilma Rousseff.

>> História das eleições presidenciais em números

+ ACERVO

> Veja o jornal do dia que você nasceu

> Capas históricas

> Todas as edições desde 1875