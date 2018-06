Cem anos de sujeira no centro de São Paulo

Em seus 136 anos de história, a prestação de serviço sempre foi dos principais compromissos do Estado com seus leitores. Como acontece nos dias de hoje, os cidadãos, cansados de entrar em contato com os órgãos responsáveis sem ter o problema resolvido, acabam enviando a reclamação ao jornal. É o que mostra a seção Queixas e Reclamações do dia 7 de novembro de 1911.

As seções de cartas dos leitores permitem ao jornal manter sempre um diálogo com o público e cobrar das autoridades providências e respostas aso problemas dos cidadãos. Neste dia, a reclamação dos leitores referia-se à Limpeza Pública no centro de São Paulo.

Desde 1990, o Estado publica diariamente a seção São Paulo Reclama no caderno Cidades (que circula como Metrópole na Grande São Paulo). O objetivo é o mesmo há 100 anos, intermediar com o governo, empresas e órgãos públicos, soluções para problemas da cidade. Todos os contatos recebem retorno do jornal e muitas das histórias relatadas são aproveitadas na produção de matérias.

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao