O desastre químico que entrou para a história

Outro grave acidente que levou as pessoas à exposição direta com substâncias tóxicas aconteceu em 2 de dezembro de 1984 quando milhares de litros de produtos químicos letais escaparam de uma fábrica de pesticidas da Union Carbide Corporation em Bhopal, no centro da Índia. Cerca de meio milhão de pessoas foi exposta ao vazamento do gás. Estima-se que morreram na ocasião entre 7.000 e 10.000 pessoas. Outras 15.000 morreram no decorrer dos anos seguintes em consequência da intoxicação.

A primeira notícia

No dia seguinte, já fala-se em 1.200 mortos

Menos de uma semana depois do acidente, a Índia já não contava mais os números da tragédia.

