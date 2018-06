Há 40 anos

São muitas as “lutas do século” no boxe. Um duelo que está sempre em qualquer lista dos melhores é o primeiro entre Muhammad Ali – na época ainda chamado por muitos de Cassius Clay – e Joe Frazier, em 8 de março de 1971. Leia o texto de Wilson Baldini Jr. e veja as páginas do Jornal da Tarde e do Estadão sobre o combate.

Veja também uma página de antes da luta.