O dia que o reggae perdeu o seu rei

Da Jamaica para o mundo. Misturando rock, ritmos caribenhos, protesto, blues e misticismo local, Bob Marley criou com seus parceiros do Wailers um ritmo que daria novos e diferentes rumos à música pop a partir dos anos 70. Com ele, a ilha do Caribe entraria para o mapa da música mundial, levando junto a cultura rastafári.

Depois de uma longa luta contra o câncer, Marley morreu no dia 11 de maio de 1981. Foi fonte de inspiração para toda uma geração de músicos na Europa, Estados Unidos e também no Brasil, onde compositores como Morais Moreira e Gilberto Gil, este com a versão Não Chore Mais (No Woman no Cry, de Bob Marley), transformaram em moda o ritmo alegre da Jamaica.

