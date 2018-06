O inesquecível show do ‘Queen’ no Morumbi

Há 30 anos





Os dias 20 e 21 de março de 1981 ficaram gravados para sempre na memória dos paulistanos. Nestes dois dias uma multidão de 110 mil pessoas assistiu às apresentações do vocalista Freddie Mercury e seus companheiros nos shows no Estádio do Morumbi. Na época, a banda inglesa tinha uma década de existência e vários discos e hits de sucesso como Bohemian Rapsody, We Are the Champions, Somebody to Love e a inesquecível Love of My Life, que foi cantada a plenos pulmões pelo público e com direito a isqueiros acesos em todo o estádio. Estavam em 11º lugar entre as bandas estrangeiras que mais vendiam no Brasil.

Relembre o show nas páginas do Estado e JT

Destaques nas chamadas de capa. Clique nas imagens para abrir as páginas





Com malabarismos sensuais e impecável entrosamento musical, o Queen transformou o Morumbi num gigantesco coro de 110 mil vozes.





Produção de imagens: José Brito