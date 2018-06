Não é de hoje que procurar um estacionamento faz parte da rotina dos paulistanos. Há exatos 55 anos, no dia 12 de julho de 1956, um anúncio da construtora A.Anglo Brasileira, de quase meia página, apresentava o edifício-garagem Saint Patrick, um empreendimento no centro de São Paulo que prometia acabar de vez com o problema na cidade.

“(…) estacionar um automóvel hoje, no perímetro central da cidade, é coisa dificílima, senão totalmente impossível. (…) o edifício terá capacidade para aproximadamente 500 carros, que ficarão estacionados em boxes individuais, fechados e completamente protegidos (…)”

A construção com rampas, comuns hoje principalmente nos estacionamentos dos shoppings centers da cidade, era novidade na época, o que caracterizou o empreendimento como o “mais moderno edifício-garagem da América do Sul”.

