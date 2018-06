O parque mais charmoso de São Paulo faz 57 anos

Vista aerea do parque no dia da inauguração. Foto: Oswaldo Luiz Palermo/Estado

Ele não é o maior parque da cidade, mas com certeza é o mais badalado. O Parque do Ibirapuera é um paulistano tão típico que ‘nasceu’ em 1954, ano do 4.º Centenário da cidade. Deveria ter sido entregue em janeiro, mas as obras projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em parceria com o paisagista Roberto Burle Marx, atrasaram e o parque só foi inaugurado em 21 de agosto de 1954.

Anúncio publicado no Estado no dia da inauguração



Exposição Internacional da Indústria abriu os festejos de abertura do parque

Outros anúncios

Tratamento de imagens: José Brito

