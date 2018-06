Os 80 anos do velho Lobo

O homem que mais ganhou títulos na história da seleção brasileira de futebol completa hoje 80 anos. No Brasil, não há um apaixonado por futebol que não tenha ouvido falar de Mário Jorge Lobo Zagallo.

Nas páginas do Estado e JT, um pouco da história desse profissional do futebol que detém quatro títulos mundiais no currículo.

Quatro títulos mundiais

1958

1962

1970

1994

1991 – Em entrevista ao Estado, fala de sua paixão pelo futebol

1997 – “VOCÊS VÃO TER QUE ME ENGOLIR”, desabafo em frente às câmeras após vitória na Copa América

1998

2001 , no Flamengo

2002

2004, relembrando a vitória de 1994



Parabéns, campeão!

Copa do Mundo do Chile, 1962

