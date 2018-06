Os primeiros tangos em Paris

Última moda em Paris, a dança vinda dos bordéis de Buenos Aires alvoroçava os salões parisienses, era um dos destaques da edição do Estado de 17 de fevereiro de 1911.

O texto descrevia a animação do diretor da academia de dança mundana, sr. Robert L. ,com a nova dança vinda dos América do Sul. O tango desbancava as últimas danças francesas. Leia íntegra da nota.

O tango argentino

A dança é uma Musa caprichosa. As numerosas “academias” de Pariz apresentam todos os annos innovações choreographicas.

Há pouco estava em voga a “Aeronet”, dansa em que os seus fervorosos adeptos tinham que imitar com o auxilio dos braços um biplano; depois veiu a “Chanteclérette” em que era preciso bater as azas, esfregar o chão com o pé e o bico tal como o sr. Guitry sob a sua plumagem de gallo.

Hoje essa gymnastica passou de moda. O sr. Robert, director da “acadeima de dansa mundana” tranformou tudo isso.

Este acadêmico é, como todos os seus collegas na arte de se mover em cima de um soalho encerado, tão hábil na penna como nas pernas. Elle vem pelos jornaes annunciar “a criação de uma nova dansa que está fazendo furor na alta roda.” E declarar, embora soffra na sua modéstia, que é o único professor que sabe ensinar essa dansa. E accrescenta ; “Não é um reclame que procuro: o meu desejo é simplesmente fazer conhecer uma obra extremamente original.”

“Trata-se da dansa argentina que está em moda na alta sociedade de Buenos Aires e do Brasil. Chama-se tango argentino.” (…)

(…) “E’ uma dansa graciosa, ondulosa: caracterisa-se especialmente pela grande variedade de figuras, quaes dellas as mais engraçadas.

Já é muito apreciada nas grandes soirées mundanas; dentro em pouco substituirá todas as outras dansas. Eis a razão porque venho communicar esta novidade, esperando que ella interessará o público e causará parazer aos argentinos e aos brasileiros.”