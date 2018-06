Outros 11 de Setembro

O 11 de setembro de 2001 durante muitos e muitos anos ecoará na memória coletiva como a data em que os Estados Unidos foram tragicamente atacado pelo terrorismo.

11 de setembro de 2001



Todos aqueles que assistiram as duas aeronaves irem de encontro às Torres Gêmeas, as gigantescas explosões e as labaredas de fogo que envolveram o topo dos edifícios fazendo suas estruturas ruírem em questão de minutos, lembrarão da data como tal.

Além de ferir e derrubar importantes símbolos de poder norte-americanos, a força histórica desse evento eclipsou outros importantes acontecimentos ocorridos nesta mesma data. Relembre algumas delas:

11 de setembro de 1973

Golpe Militar no Chile e Morte de Allende

11 de setembro de 1971

Morte do ex-líder soviético , Nikita Kruchev

11 de setembro de 1997

Após 290 anos de união com a Inglaterra, escoceses

aprovam a criação de um Parlamento próprio

Entre outros eventos que também merecem destaque na data, está a redução de tropas russas em Cuba , a chegada da 1ª Cavalaria norte-americana ao Vietnã do Sul , e a libertação de 51 prisioneiros árabes por Israel, numa troca de reféns com o Líbano.

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista

