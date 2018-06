No post sobre o feriado da semana santa de 1930 no Guarujá, o leitor Gregório Cruzick Neto mencionou seu recente aniversário de 81 anos. Como homenagem, aqui vai uma amostra da edição do dia de seu nascimento, entre elas a capa do jornal e duas páginas com anúncios de produtos e programação cultural da época.

22/03/1930

(Clique nas imagens para ampliar)

