Parabéns para Marilyn!

A atriz Marilyn Monroe, a primeira mulher da história do cinema, faria hoje 85 anos. Não dá para imaginar ‘o mito sexual da década de 50’ com essa idade. Para o mundo ela sempre terá, no máximo, 35 anos, quando fez seu último filme Os desajustados, ao lado de Clark Gable.

Nas páginas do Estado, um pouco da história de Norma Jean, a eterna e bela Marilyn Monroe





1954



O segundo casamento, com o jogador de beisebol, Joe Di Maggio, durou apenas nove meses. Dias depois, recebe o título de Estrela favorita de 1953.

1956

O terceiro casamento foi com o premiado escritor Arthur Miller, com quem ficou casada quatro anos e três meses.

1958- A Musa

Marilyn Monroe posou com uma pin-up antes de se tornar famosa. Na Segunda Guerra, a bela modelo fez ensaios insinuantes e foi chamada de ‘Senhorita Lança Chamas’.

“(…) como uma borboleta misteriosa (…) um mito que criou uma nova categoria de ‘eterno feminino’. (…)

1960

Clique na imagem e veja Marilyn cantando Happy Birthday, Mr. President no aniversário de 45 anos de John Kennedy, apontado como amante da atriz

1962





No dia 6/8/1962 Marilyn era encontrada morta, aos 36 anos, vítima de uma overdose de tranqüilizantes, em sua casa, em Los Angeles. Estrela de Hollywood e fenômeno de popularidade em todo o mundo, a atriz deixou um legado de cerca de 30 filmes e fotos que marcariam a cultura pop do século 20.

Mito inesquecível

1999

2001

A foto clássica de O pecado Mora ao Lado, de 1955, filme dirigido por Billy Wilder

