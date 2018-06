Parque São Jorge foi reinaugurado há 83 anos

Treino na Fazendinha anos anos 60. Foto: Arquivo/AE

Em meio a muitas polêmicas, as obras do novo estádio do Corinthians na zona leste, o Itaquerão, começaram recentemente na esperança do estádio ser escolhido para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014. Além da prorrogação da cessão do terreno anunciada pela Prefeitura, a obra recebeu ajuda do BNDES e incentivos fiscais do governo.

A nova casa concretizaria o antigo sonho de substituir a Fazendinha. Comprado em 1926 , o novo estádio foi reinaugurado no dia 22 de julho de 1928. O clube reabriu o Parque São Jorge, com capacidade para 2 mil pessoas. O novo estádio foi levantado em dois anos, com a ajuda financeira dos sócios mais abonados.

O jogo de inauguração da Fazendinha, assim chamada porque a arquibancada do estádio lembrava as fachadas típicas das casas das fazendas existentes na cidade naquela época, foi contra o América carioca, com um empate de 2 a 2.

