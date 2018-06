Pesadelos nucleares

No Japão a população vive hoje ameaçada com os perigos da radiação à saúde humana. Outros dois grandes acidentes nucleares foram o de 1979, nos EUA, e o de 1987, no Brasil.

Nos Estados Unidos

Em março de 1979, a usina americana de Three Mile Island, na Pensilvânia, foi palco do pior acidente nuclear registrado até então. O sistema de resfriamento da usina nuclear falhou, derretendo um dos equipamentos. O problema conseguiu ser contornado com a redução da bolha e o resfriamento da usina. O acidente teve como consequência alterações genéticas das plantas entre outros problemas.

No Brasil

Em setembro de 1987, em Goiânia, uma bomba de césio-137, utilizada para tratamento de câncer, foi violadada por sucateiros da cidade. Sem conhecimento do perigo, eles espalharam o pó de césio e acabaram contaminando 249 pessoas. Três outras pessoas morreram depois vítimas de doenças degenerativas relacionadas à radiação.

