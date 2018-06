Primeira vitória no Campeonato Paulista foi do Mackenzie

Foi com uma narração coalhada de termos ingleses que o paulistano ficou sabendo do resultado e dos detalhes do jogo de abertura do primeiro Campeonato Paulista, em 1902. O Mackenzie abriu o placar. O “goal” foi marcado no primeiro “half time” pelo sr. Eppingham. Poucos minutos antes o “cente forwards” do Germania, sr. Kischner, fez um “scap” (fuga?) e empatou para os alemães.

O Estado de S.Paulo – 04/5/1902

A novidade deveria ser tanta que até o apito do “referee” encerrando o primeiro “half time” e o “match” foram descritas.

Do ponto de vista da crônica esportiva, pode-se afirmar que a reportagem trouxe a primeira análise de um jogo de futebol. O jornalista percebeu a superioridade do Mackenzie durante todo o match, apesar dos alemães terem melhorado um pouco no segundo meio tempo. Mas a energia alemã não foi suficiente, e os americanos desempataram. Final de match: Mackenzie 2 x 1 Germania.

A reportagem também narrou a primeira contusão. Ainda durante o primeiro tempo, Muss, do Germania, “se feriu muito numa queda”. Prova de que o terreno utilizado para provas de atletismo não servia para o futebol. Mas o leitor não deveria ficar preocupado, Muss foi substituído e o jogo seguiu.

Pesquisa e Texto: Carlos Eduardo Entini

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao