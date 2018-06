Primeiro título da Beija-Flor foi marcado por tumulto

35 anos atrás, a edição de 06 de março de 1976 do Jornal da Tarde noticiou o tumulto e a repressão policial que marcou a conquista do primeiro título da Beija Flor, que nesta quarta-feira sagrou-se vitoriosa do carnaval carioca pela 12ª vez.

O clima já estava pesado antes da apuração, no Teatro João Caetano, no centro do Rio, e aumentou com o descontentamento de integrantes de escolas até então mais tradicionais quando o resultado foi anunciado.

Coincidentemente, no primeiro título da Vai-Vai, em 1978, campeã paulista deste ano, também foi marcado por protesto de outras agremiações.

