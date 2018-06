15 anos sem Julio de Mesquita Neto

Em 5 de junho de 1996 morria Julio de Mesquita Neto, um dos mais respeitados jornalistas de sua época, então diretor-responsável de O Estado de S. Paulo. Notável pela sua luta incansável contra a censura do regime militar nos anos 60 e 70, Julio de Mesquita Neto teve uma carreira pontuada por várias atividades dentro do jornalismo, interagindo intensamente com a vida política do País.

Veja a edição extraordinária do ‘Estado’ que contou um pouco da história de Julio de Mesquita Neto e do jornal que dirigiu por 27 anos





Tratamento de imagens: José Brito

