Gol de placa de Pelé no Maracanã faz 50 anos

Dia 5 de março de 1961. Fluminense e Santos jogam no Maracanã. Um a zero, gol de Pelé. De repente, Pelé recebe a bola ainda em sua intermediária e dispara em direção aos adversários, driblando sete jogadores. Quando a jogada terminou, com a bola no gol do Fluminense, as duas torcidas, entusiasmadas com a jogada, aplaudiram em pé aquele que é considerado um dos mais belos gols do futebol brasileiro: o gol de placa.

Mistério. A história desse gol histórico possui um mistério. Até hoje, procura-se pela imagem de toda a jogada de Pelé. Alguns dizem acreditar que ela não existe, enquanto outros não desistem e, obstinadamente, continuam procurando evidências que os levem ao tão cobiçado filme. Tupi, Record, Atlântida e o Canal 100 gravaram o lance, mas em nenhum arquivo foram encontradas as imagens.

A Fifa relembra a história do gol em seu site.