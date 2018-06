Os novos trens da Central

Sabbado, 04 de março de 1911

O Estado informava seus leitores, em sua edição de 04 de março de 1911, sobre as novas aquisições da Central do Brasil.

Ressaltando o progresso que os novos carros da Central representavam, a reportagem revelava detalhes sobre a compra e apontando como os novos carros eram superiores aos demais em uso naquela estrada.

Doze carros de luxo foram adquiridos, no total. Eram divididos em carros salões e carros restaurantes para os trens rápidos, e em carros-dormitórios para os noturnos, e comportavam 28 segundos lugares, e 14 lugares nos dormitórios.

Indicado pelo diretor da estrada, Dr. Silva Freire, sub-diretor da locomoção da Central foi incumbido do estudo e da encomenda do material.

Dr. Silva Freire explicou ao Estado os critérios utilizados na escolha: “prover a Central de um material de luxo que representasse a última palavra da construcção européa, sobre tríplice ponto de vista, da estructura, da decoração e do conforto de seus trens e pela competência e idoneidade dos constructores de seus carros.”

A eleita foi uma empresa de renome, a Compagnie Internationale de Wagons-lits.

Companhia com vasta experiência no transporte ferroviário de passageiros , e responsável pelo Expresso do Oriente.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

