Roberto Campos no Estadão

Além de ser personagem de inúmeras reportagens durante sua trajetória de economista, diplomata, ministro, parlamentar e escritor, Roberto Campos (1917-2001) escreveu dezenas de artigos que foram publicados ao longo de mais de quatro décadas no Estadão. O seu discurso de despedida da vida parlamentar foi publicado na íntegra em 31 de janeiro de 1999.

“Comecei esse discurso dizendo de minha frustração por ter ao fim de três mandatos encontrado o país com os mesmos problemas do início. Isso me faz lembrar o famoso e quase intraduzível poema de T.S. Elliot, o ‘East Giddings’, no ‘Four Quartets’: “The end of all our exploring / Will be to arrive where we started / And know the place for the first time.” “O fim de toda a nossa busca / Será chegar ao lugar onde começamos / E ter a sensação de descobri-lo pela primira vez”.

Estadão – 31.1.1999

Veja uma seleção de textos de Roberto Campos no jornal

