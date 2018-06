Roosevelt entrava na corrida eleitoral de 1912

O Estado mantinha seus leitores informados sobre a disputa presidencial americana.

Em dezembro de 1911, Theodore Roosevelt, ex-presidente americano, oficializava seu interesse em concorrer nas próximas eleições presidenciais. Com uma plataforma progressista, buscava a nomeação pelo partido Republicano.

Quarta-feira, 13 de dezembro de 1911

Apesar de não ter ocupado nenhum cargo eletivo após o término de seu mandato presidencial, em 1909, Roosevelt soube cultivar grande popularidade junto ao eleitorado norte- americano, nos anos que se seguiram.

Longe do cenário político, mas não ausente, retomou sua antiga profissão. Como jornalista publicava com freqüência em jornais dentro e fora do país. Através de seus textos manteve sua figura política viva e popular.

Sua inegável popularidade não foi o bastante para lhe garantir primazia dentro do partido. Faltava-lhe apoio dentro da ala conservadora e a disputa interna pela candidatura era contra o atual presidente e antigo aliado, William Howard Taft, um adversário igualmente forte dentro do partido.

As prévias do partido republicano prometiam ser históricas.