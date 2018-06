Salário mínimo, sempre abaixo do mínimo esperado

Desde a sua criação por Getúlio Vargas, nas comemorações do Dia do Trabalho de 1940, o salário mínimo é alvo de discussões entre governo, oposição, sindicatos e trabalhadores.

A polêmica sempre se derivou de um consenso: o valor do rendimento mínimo nunca foi o suficiente para atender às necessidades básicas dos trabalhadores. O governo até concorda sobre a defasagem, mas desde sempre argumenta que as contas e austeridade fiscal não permitem maiores ajustes.

1 de maio de 1940 (clique para ver a página ampliada)

O tom ufanista das páginas publicadas sob o título do Estado sobre a criação do salário mínimo eram resultado da intervenção que o jornal sofrera pouco meses antes. A direção do jornal ficaria por cinco anos a cargo de um interventor nomeado por Getúlio. O conteúdo desse período não é considerado como jornalismo produzido pela casa.

Veja algumas notícias sobre o salário mínimo ao longo de diferentes governos:

Anos 70, durante a ditadura militar

Inflação nos anos 70 e unificação em 1984

A década de 80 foi marcada por planos econômicos e suas diferentes políticas salariais. O governo buscava a estabilidade econômica, mas os elevados índices da inflação eram implacáveis.

O Estado de S.Paulo,01 de maio de 1985

Pouca mudança nas décadas de 80 e 90

Os altos percentuais da inflação ainda marcariam o inicio da década de 90, e afetariam o valor do mínimo

À partir de 1994, o salário mínimo obteve maiores ganhos reais, graças a estabilidade econômica alcançada pelo Plano Real.

O Estado de S.Paulo anos 2000

Ao assumir a presidência em 2003, Lula viu-se com a difícil tarefa de manter sua promessa de campanha, dobrar o poder de compra do mínimo até o final de seu mandato. Deparando-se com restrições orçamentárias não conseguiu um maior reajuste o do mínimo no seu primeiro ano de mandato. O aumento real ficou em 1,85% .

A aprovação do mínimo, na Câmara e no Senado, transformou-se numa batalha política, com opositores dizendo que aceitariam o valor proposto pelo governo contanto que o presidente fosse “à televisão reconhecer: eu delirei, fui demagogo”, como exigia o senador Artur Virgílio do PSDB.





O Estado de S.Paulo,2003 e 2004

Em seu segundo mandato, com uma base aliada extensa tanto na Câmara quanto no Senado, o presidente Lula não encontrava grandes dificuldades em ter o valor do mínimo proposto pelo governo aprovado.

Em 2009 foi o presidente do Congresso, José Sarney, quem promulgou o mínimo de R$465,00, pois a MP não sofrera alterações nem na Câmara e nem no Senado.

