Santa Rita ganha usina hidrelética

Na edição de 14 de março de 1911, o Estado noticiou a compra da usina Três Quedas pela Companhia Luz e Força São Valentim. A usina forneceria energia e iluminação pública para a cidade de Santa Rita do Passo Quatro, interior de São Paulo, e para as fazendas vizinhas. Em 1914, todas as lâmpadas da iluminação pública da cidade, que eram de 32 velas, foram substituídas por outras de 50 velas, de filamento metálico.

Há uma referência sobre a usina Três Quedas em um livro de Carlos Alberto DelBell Belluz, Santa Rita do Passa Quatro: Imagens da Época do Café, página 43

“( …) a cidade era iluminada por 180 lâmpadas e, na iluminação particular, havia300, sendo a força motora fornecida pelo Ribeirão Passa Quatro, cujas águaseram represadas nas fazendas de Theofhilo Fidelis de Paulo e Antônio Vieira deAndrade Palma. O empresário responsável, Ernesto Richter, assinara contratocom a Câmara por 15 anos, em julho de 1897 (…)”