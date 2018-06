Santos e Peñarol revivem final de 62

Santos e Peñarol fazem hoje à noite o primeiro jogo da final da Copa Libertadores de 2011, repetindo a mesma decisão que protagonizaram há 49 anos, em 1962.

Numa página que também tinha como destaque uma apresentação de “cestobol” dos Harlem Globettrotters no Ibirapuera, o Estado destacava as boas condições do time santista, mesmo desfalcado de Pelé:

“O clube brasileiro projetou-se ultimamente como um dos melhores quadros do mundo e, mesmo impossibilitado de contar com Pelé, que ainda se encontra afastado em virtude da distensão muscular que sofreu durante a disputa do Campeonato Mundial de Futebol, no Chile, reúne condições para vencer”.

