Semana de 22: ‘outros horrores vos esperam’

Há exatos 90 anos, o Estadão relatava como foi o primeiro dia da Semana da Arte Moderna de 1922, transcrevendo as palavras de Graça Aranha na abertura do evento no Teatro Municipal:

“Para muitos de vós a curiosa e suggestiva exposição que gloriasamente inauguramos hoje, é uma aglomeração de ‘horrrores’. Aquele Genio suppliciado, aquelle homem amarello, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida se não são jogos de fantasia de artistas zombeteiros , são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado vosso espanto. Outros “horrores” vos esperam.” (clique na imagem para ler a íntegra da reportagem)



O Estado de S. Paulo – 14/02/1922

