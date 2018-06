Situação dos índios em São Paulo

Na edição de 03 de fevereiro de 1911 o Estado publicava um importante relatório sobre a situação das diferentes populações indígenas no interior do estado. O documento foi produzido pelo sr. José Bezerra Cavalcanti, sub-diretor do Serviço de Proteção aos Índios

Fundado em 1910, durante o governo Nilo Peçanha, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) tinha a tarefa de prestar assistência e amparo à população indígena do país. O órgão respondia ao Ministério da Agricultura e contava com o sertanista Cândido Rondon como diretor e organizador.

O relatório denunciava o emprego constantes de violência nos conflitos entre índios e proprietários ruarais. Entre as partes, do relatório, a que mais chama atenção é a narrativa sobre como uma ladeia inteira foi dizimada.

O sub-diretor Cavalcanti encerra sua exposição com pedindo maior auxílio federal para o órgão :“Torna-se, pois, necessário o auxilio da força federal, em regular contingente, de modo que, por uma acção conjunta, como um verdadeiro cordão protector”.