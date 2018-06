Teatro Municipal iluminado

Quinta-feira, 23 de fevereiro de 1911

Jardim do Teatro Municipal de São Paulo em 1911. Arquivo/AE

A Directoria de Viação da Secretaria da Agricultura está informando que muito brevemente a Companhia do Gaz realizará a inauguração de sua possante illuminação, a fócos de alta pressão, na parte externa do Theatro Municipal.

Essa illuminação é composta de duas lampadas de 4.500 velas nos dois refugios centraes, fronteiros ao edificio; 88 de 1.500 velas distribuidas no parque, nas ruas Barão de Itapetininga e Conselheiro Chirspiniano e nos fundos do theatro; 10 de 1.000 vels, nas portas lateraes e 8 de 500 velas nos candelabros do viaducto.