Tradicional malhação do Judas não é realizada em São Paulo

Os políticos escaparam ilesos em 2012. Neste ano não aconteceu a tradicional malhação do Judas realizada na rua Lavapés, no bairro do Cambuci . Tradição no sábado de Aleluia em boa parte do Brasil, o malho mais famoso de São Paulo é realizado há mais de 80 anos na região central da cidade.

A malhação do Judas é um verdadeiro acerto de contas entre o povo, seus políticos e temas incômodos do dia a dia. Um político pode passar toda sua vida sem nenhuma condenação na justiça. Mas nessa catarse popular ninguém é perdoado.

